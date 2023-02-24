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В марте в PS Plus добавят не меньше восьми бесплатных игр

В марте в PS Plus добавят не меньше восьми бесплатных игр
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Sony на шоу State of Play неожиданно представила подборки бесплатных игр для PS Plus на марте для разных уровней. Представлено восемь игр, но в итоге их список ожидается ещё больше.

PS Plus Essential

C 7 марта по 4 февраля

  • Battlefield 2042
  • Minecraft Dungeons
  • Code Vein.

PS Plus Extra

Появятся в каталоге в середине марта.

  • Rainbow Six Extraction
  • Tchia (на старте продаж)
  • Immortals Fenyx Rising
  • Ghostwire: Tokyo
  • ещё неанонсированные игры.

PS Plus Deluxe и PS Plus Premium

Появятся в каталоге в середине марта.

  • Uncharted: Legacy of Thieves Collection.
  • ещё неанонсированные игры.

Отставшие игры анонсируют ближе к добавлению в каталоги PS Plus. Это должно случиться в десятых числах марта. А Tchia, кстати, станет второй игрой в библиотеке PS Plus Extra, которую добавят одновременно со стартом продаж.

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