В марте в PS Plus добавят не меньше восьми бесплатных игр

Sony на шоу State of Play неожиданно представила подборки бесплатных игр для PS Plus на марте для разных уровней. Представлено восемь игр, но в итоге их список ожидается ещё больше.

PS Plus Essential

C 7 марта по 4 февраля

Battlefield 2042

Minecraft Dungeons

Code Vein.

PS Plus Extra

Появятся в каталоге в середине марта.

Rainbow Six Extraction

Tchia (на старте продаж)

Immortals Fenyx Rising

Ghostwire: Tokyo

ещё неанонсированные игры.

PS Plus Deluxe и PS Plus Premium

Появятся в каталоге в середине марта.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

ещё неанонсированные игры.

Отставшие игры анонсируют ближе к добавлению в каталоги PS Plus. Это должно случиться в десятых числах марта. А Tchia, кстати, станет второй игрой в библиотеке PS Plus Extra, которую добавят одновременно со стартом продаж.