В марте в PS Plus добавят не меньше восьми бесплатных игр
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Sony на шоу State of Play неожиданно представила подборки бесплатных игр для PS Plus на марте для разных уровней. Представлено восемь игр, но в итоге их список ожидается ещё больше.
PS Plus Essential
C 7 марта по 4 февраля
- Battlefield 2042
- Minecraft Dungeons
- Code Vein.
PS Plus Extra
Появятся в каталоге в середине марта.
- Rainbow Six Extraction
- Tchia (на старте продаж)
- Immortals Fenyx Rising
- Ghostwire: Tokyo
- ещё неанонсированные игры.
PS Plus Deluxe и PS Plus Premium
Появятся в каталоге в середине марта.
- Uncharted: Legacy of Thieves Collection.
- ещё неанонсированные игры.
Отставшие игры анонсируют ближе к добавлению в каталоги PS Plus. Это должно случиться в десятых числах марта. А Tchia, кстати, станет второй игрой в библиотеке PS Plus Extra, которую добавят одновременно со стартом продаж.
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