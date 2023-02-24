Российский состав Cloud9 победил G2 Esports на EPL S17 по CS:GO
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Ростер Cloud9 по CS:GO, в который входят три россиянина и два казаха, уверенно победил лидеров мирового рейтинга HLTV, европейский состав G2 из Европы на ESL Pro League Season 17.
Серия завершилась со счётом 2:0 по картам (16:6, 16:12) в пользу коллектива из России. Ранее игроки VP победили Fnatic и также победили в матче за вход в плей-офф.
CS:GO ESL Pro League - Season 17. Группа A. 1/2 финала (верхняя сетка)
23 февраля 2023, четверг. 21:30 МСК
Cloud9
Окончен
2 : 0
G2 Esports
В результате оба отечественных коллектива смогли выйти в финал группы А. В воскресенье Virtus.pro и Cloud9 сразятся за место в четвертьфинале ESL Pro League Season 17.Проигравший начнёт плей-офф с 1/8 финала.
Новость по темеИгроки Virtus.pro вышли в плей-офф ESL Pro League S17 по CS:GO
ESL Pro League Season 17 по CS:GO — крупнейший чемпионат, который проходит на Мальте с 22 февраля по 26 марта. Общий призовой фонд составляет $ 850 тыс.
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