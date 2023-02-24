Baldur's Gate 3 выйдет на PS5 в конце августа
Поделиться
На презентации State of Play бельгийская студия Larian показала новый трейлер Baldur's Gate 3 и объявила о выходе проекта на PS5. Третьи «Врата Балдура» поступят в продажу на консоли одновременно с ПК 31 августа 2023 года, а одной из особенностей станет режим разделённого экрана на одном устройстве.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Larian Studios
Baldur's Gate 3 — третья часть культовой серии RPG, за которую отвечают создатели Divinity: Original Sin и Original Sin 2. Проект уже в раннем доступе достиг рекордных для студии продаж, однако точные цифры неизвестны. Авторы заявляют, что на релизе игроков ждёт некий большой сюрприз, о котором разработчики умалчивают вот уже несколько лет.
Новость по темеНа выходе в Baldur's Gate 3 игроков ждёт большой сюрприз
Комментарии
- 24 февраля 2023
-
01:05
-
00:37
-
00:26
-
00:22
- 23 февраля 2023
-
23:55
-
21:53
-
21:10
-
19:56
-
19:54
-
19:30
-
19:06
-
18:32
-
18:03
-
17:32
-
17:15
-
16:46
-
16:23
-
16:00
-
15:52
-
15:25
-
14:54
-
14:25
-
14:24
-
13:55
-
13:29
-
13:01
-
12:41
-
12:19
-
11:00
-
03:21
-
01:03
-
00:51
- 22 февраля 2023
-
22:31
-
22:01
-
21:40
Партнерский контент