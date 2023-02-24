Baldur's Gate 3 выйдет на PS5 в конце августа

На презентации State of Play бельгийская студия Larian показала новый трейлер Baldur's Gate 3 и объявила о выходе проекта на PS5. Третьи «Врата Балдура» поступят в продажу на консоли одновременно с ПК 31 августа 2023 года, а одной из особенностей станет режим разделённого экрана на одном устройстве.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Larian Studios

Baldur's Gate 3 — третья часть культовой серии RPG, за которую отвечают создатели Divinity: Original Sin и Original Sin 2. Проект уже в раннем доступе достиг рекордных для студии продаж, однако точные цифры неизвестны. Авторы заявляют, что на релизе игроков ждёт некий большой сюрприз, о котором разработчики умалчивают вот уже несколько лет.