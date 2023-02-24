Mortal Kombat 12 анонсировали самым несуразным способом

Параллельно со State of Play и демонстрацией игры по «Отряду самоубийц» проходил квартальный отчёт Warner Bros. Discovery перед инвесторами. И на нём глава корпорации Дэвид Заслав внезапно заявил, что уже в этом году выйдет Mortal Kombat 12.
Мы готовим «Отряд самоубийц: Убить Лигу справедливости» и Mortal Kombat 12 — ОБЕ игры выйдут уже в этом году.
То, что создатели Mortal Kombat и Injustice готовят 12-ю часть культового файтинга, уже давно стало секретом Полишинеля — все про это знали, но почему-то Warner Bros. до сих пор не анонсировала файтинг. При этом выбор в пользу Mortal Kombat 12 нарушает традицию Netherrealm, которая чередовала MK и Injustice.
«Отряд самоубийц» и Mortal Kombat 12 дополнят мощную линейку игр Warner Bros. на 2023 год, которая стартовала с невероятно успешной Hogwarts Legacy. Её продажи за две недели, кстати, превысили 12 млн копий.
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