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Звезда «Ходячих мертвецов» Стивен Ян сыграет в «Громовержцах» от Marvel

Звезда «Ходячих мертвецов» Стивен Ян сыграет в «Громовержцах» от Marvel
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По информации издания The Hollywood Reporter, звезда «Ходячих мертвецов» и «Минари» Стивен Ян получил роль в фильме «Громовержцы» от Marvel Studios. Деталей роли Яна нет, но известно, что ему досталась важная роль.

В комиксах Громовержцы представляют собой отряд из антигероев и злодеев, которые выполняют задания правительства. Получается некий аналог Отряда самоубийц из DC.

Состав Громовержцев в фильме

  • Джулия Луи-Дрейфус —  Контесса
  • Ольга Куриленко — Таскмастер
  • Ханна Джон-Кэймен — Призрак
  • Уайатт Рассел — Джон Уокер
  • Дэвид Харбор — Красный Страж
  • Флоренс Пью — Елена Белова (новая Чёрная вдова)
  • Себастиан Стэн — Зимний солдат

А ещё в ленте сыграет Харрисон Форд. Ему достался образ генерала Таддеуса Росса, которого ранее играл покойный Уильям Хёрт.

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«Громовержцы» выйдут 26 июля 2024 года.

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