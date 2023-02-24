Звезда «Ходячих мертвецов» Стивен Ян сыграет в «Громовержцах» от Marvel

По информации издания The Hollywood Reporter, звезда «Ходячих мертвецов» и «Минари» Стивен Ян получил роль в фильме «Громовержцы» от Marvel Studios. Деталей роли Яна нет, но известно, что ему досталась важная роль.

В комиксах Громовержцы представляют собой отряд из антигероев и злодеев, которые выполняют задания правительства. Получается некий аналог Отряда самоубийц из DC.

Состав Громовержцев в фильме

Джулия Луи-Дрейфус — Контесса

Ольга Куриленко — Таскмастер

Ханна Джон-Кэймен — Призрак

Уайатт Рассел — Джон Уокер

Дэвид Харбор — Красный Страж

Флоренс Пью — Елена Белова (новая Чёрная вдова)

Себастиан Стэн — Зимний солдат

А ещё в ленте сыграет Харрисон Форд. Ему достался образ генерала Таддеуса Росса, которого ранее играл покойный Уильям Хёрт.

«Громовержцы» выйдут 26 июля 2024 года.