Звезда «Ходячих мертвецов» Стивен Ян сыграет в «Громовержцах» от Marvel
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По информации издания The Hollywood Reporter, звезда «Ходячих мертвецов» и «Минари» Стивен Ян получил роль в фильме «Громовержцы» от Marvel Studios. Деталей роли Яна нет, но известно, что ему досталась важная роль.
В комиксах Громовержцы представляют собой отряд из антигероев и злодеев, которые выполняют задания правительства. Получается некий аналог Отряда самоубийц из DC.
Состав Громовержцев в фильме
- Джулия Луи-Дрейфус — Контесса
- Ольга Куриленко — Таскмастер
- Ханна Джон-Кэймен — Призрак
- Уайатт Рассел — Джон Уокер
- Дэвид Харбор — Красный Страж
- Флоренс Пью — Елена Белова (новая Чёрная вдова)
- Себастиан Стэн — Зимний солдат
А ещё в ленте сыграет Харрисон Форд. Ему достался образ генерала Таддеуса Росса, которого ранее играл покойный Уильям Хёрт.
«Громовержцы» выйдут 26 июля 2024 года.
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