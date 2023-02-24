Сражения с сектантами и сюжетные сцены — в свежем трейлере ремейка Resident Evil 4

Прошедшей ночью State of Play показала свежий трейлер ремейка Resident Evil 4. А ещё Capcom объявила, что проект получит бесплатную демоверсию, но, когда она выйдет, неизвестно.

В трейлере показали фрагменты из сюжета и сражения Леона с различными противниками. Также можно увидеть битву с некоторыми боссами тайтла.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Capcom.

Ремейк Resident Evil 4 будет почти во всём верен оригинальной Resident Evil 4, однако авторы внесут в проект некоторые современные элементы и некоторые изменения в сюжете, однако значительного расхождения с историей, конечно же, не будет.

Ремейк Resident Evil 4 выйдет 24 марта на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.