Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Пиковый онлайн Sons of The Forest превысил 269 тыс. человек — это второй результат в году

Пиковый онлайн Sons of The Forest превысил 269 тыс. человек — это второй результат в году
Комментарии

Вчера состоялся релиз сурвайвала Sons of The Forest в раннем доступе для PC. Судя по всему, геймеры сильно ждали проект — его пиковый онлайн составил 269, 5 тыс. человек. Статистику можно посмотреть на Steam DB.

Для сравнения: пиковый онлайн оригинальной The Forest за всё время составил всего 76 тыс. человек. Это тоже отличный результат, но он значительно уступает сиквелу. Sons of The Forest по онлайну смогла обогнать даже Atomic Heart — её пиковый онлайн составил 38, 4 тыс. человек.

Фото: Steam DB

У Sons of The Forest второй показатель по количеству одновременных игроков в Steam. Первое место принадлежит Hogwarts Legacy с онлайном в 879 тыс.

Sons of The Forest доступна пока что только на ПК, но наверняка позже выйдет на консолях.

Новость по теме
«Точно рекомендую». Sons of The Forest очень понравилась геймерам
0
0
0
0
0
0
Поделиться
Теги Чемп.Play Игры •••

Заглавное фото: Newnight

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023