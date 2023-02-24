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Даже при игре в одиночку в «Отряде самоубийц» нужен интернет

Даже при игре в одиночку в «Отряде самоубийц» нужен интернет
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Вчера после демонстрации геймплея Suicide Squad: Kill the Justice League на сайте проекта обновился раздел с ответами на самые популярные вопросы. Так, стало известно, что для игры постоянно потребуется подключение к интернету — поиграть без Сети нельзя будет даже в одиночку.

Ещё авторы игры сообщили, что действие тайтла разворачивается через пять лет после событий Batman: Arkham Knight, а кооператив будет только по сети — с одного устройства поиграть не получится.

Другие детали Suicide Squad: Kill the Justice League

  • На PS5 и Xbox Series игра будет работать в 60 FPS, но, в каком именно разрешении, неизвестно.
  • Раскрыть системные требования проекта авторы пообещали позже.
  • В игре не будет лутбоксов.
  • В тайтле будет боевой пропуск, но предметы в нём только косметические и не влияющие на геймплей. Некоторые награды из пропуска можно будет получить бесплатно.
  • Suicide Squad: Kill the Justice League будет поддерживать кроссплатформенность между всеми платформами.
  • Для игры доступны все четыре героя: Харли Квинн, Капитан Бумеранг, Дэдшот и Король Акул.
  • Пройти игру полностью можно за одного персонажа — менять его будет не обязательно.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Warner Bros. Interactive Entertainment.

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Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет 26 мая на ПК, PS5 и Xbox Series.

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Заглавное фото: Warner Bros. Interactive Entertainment

Источник: «Чемпионат»

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