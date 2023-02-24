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Авторы «Тьмы» и «1899» снимут новый сериал для Netflix

Авторы «Тьмы» и «1899» снимут новый сериал для Netflix
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Как сообщает издание Deadline, создатели мистической «Тьмы» и отменённого «1899» Баран бо Одар и Янтье Фризе займутся новым сериалом для Netflix. Новым проектом супругов станет адаптация комикса «Нечто убивает детей» (There's Something Killing the Children).

По сюжету оригинального произведения в городке Арчерс-Пик начинают исчезать дети. Возвращаются лишь немногие — и те рассказывают ужасающие истории о том, с чем им пришлось столкнуться. Главной героине Эрике Слотер предстоит разобраться в происходящем и истребить загадочных монстров.

Последним проектом Барана бо Одара и Янтье Фризе стал сериал «1899», который Netflix закрыл после первого сезона. По данным инсайдеров, в онлайн-кинотеатре приняли это непростое решение из-за низкого показателя просмотра всех эпизодов.

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Источник: стала известна настоящая причина отмены сериала «1899»
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