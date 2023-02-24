Четвёртый сезон «Наследников» от HBO станет последним

Создатель сериала «Наследники» Джесси Армстронг заявил, что грядущий четвёртый сезон станет последним для проекта. По словам постановщика, он изначально задумывал шоу произведением на несколько сезонов, которое он не станет затягивать навечно. Премьера финального сезона сериала состоится 26 марта.

Я никогда не думал, что «Наследники» будут продолжаться вечно. Мысль о конце сериала всегда присутствовала в моём сознании. Со второго сезона я думал: «Шоу закончится на следующем сезоне? Или через один? Или через два?»

«Наследники» рассказывают о семье Рой, владельцах корпорации «Уэйстар Ройко». У главы семьи Логана Роя (Брайан Кокс) стремительно ухудшается состояние здоровья. Четверо его детей: старший сын Коннор (Алан Рак), Кендалл (Джереми Стронг), Роман (Киран Калкин) и Шив (Сара Снук) — начинают готовиться к будущему без отца, и каждый из них ведёт борьбу за доминирующее положение в компании.

«Наследники» — один из самых популярных и престижных сериалов HBO. Три сезона принесли компании 48 номинаций на премию «Эмми» и 13 побед, включая статуэтку за лучший драматический телесериал.