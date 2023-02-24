Источник: в «Человеке-пауке: Через вселенные 2» появится герой Тома Холланда

Известный инсайдер Джефф Снейдер, специализирующийся на проектах Marvel Studios и DC, заявил, что во второй части мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» появится герой Тома Холланда.

Снейдер раскрыл и детали появления персонажа. По его словам, Майлз Моралес в мультфильме попадёт во вселенную кинематографической вселенной Marvel, в которой существует версия Человека-паука в исполнении Тома Холланда.

Я слышал информацию о том, что Том Холланд появится в проекте. Майлз Моралес попал бы в одно из измерений — оно оказалось бы миром Marvel с Томом Холландом.

Официально о появлении Тома Холланда в проекте ещё не сообщали.

Премьера проекта состоится в июне 2023 года, а третья часть должна выйти 29 марта 2024 года.