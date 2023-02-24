После успеха «Пиноккио» Гильермо дель Торо снимет новый мультфильм для Netflix
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После невероятно успешного «Пиноккио» Гильермо дель Торо поставит ещё один мультфильм для Netflix. Оскароносный режиссёр экранизирует книгу «Погребённый великан» нобелевского лауреата Кадзуо Исигуро.
События произведения разворачиваются в фэнтезийной средневековой Англии после правления короля Артура. В центре сюжета пожилая британская пара, которая отправляется на поиски своего сына. В какой-то момент герои оказываются в месте, где никто не помнит о своём прошлом.
Это будет второй проект дель Торо для Netflix за последние годы. В 2022 году режиссёр выпустил свою версию «Пиноккио» в онлайн-кинотеатре, которая в конце марта поборется за «Оскар-2023» в номинации «Лучший анимационный фильм».
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