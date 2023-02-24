После успеха «Пиноккио» Гильермо дель Торо снимет новый мультфильм для Netflix

После невероятно успешного «Пиноккио» Гильермо дель Торо поставит ещё один мультфильм для Netflix. Оскароносный режиссёр экранизирует книгу «Погребённый великан» нобелевского лауреата Кадзуо Исигуро.

События произведения разворачиваются в фэнтезийной средневековой Англии после правления короля Артура. В центре сюжета пожилая британская пара, которая отправляется на поиски своего сына. В какой-то момент герои оказываются в месте, где никто не помнит о своём прошлом.

Это будет второй проект дель Торо для Netflix за последние годы. В 2022 году режиссёр выпустил свою версию «Пиноккио» в онлайн-кинотеатре, которая в конце марта поборется за «Оскар-2023» в номинации «Лучший анимационный фильм».