Сборы «Чебурашки» перевалили за 6,5 млрд рублей

Семейная лента «Чебурашка» собрала в кинотеатрах более 6,5 млрд рублей. На достижение этого результата фильму понадобилось почти два месяца — он вышел в прокат 1 января этого года.

Сборы фильма «Чебурашка»

Фото: ЕАИС

«Чебурашка» уже заработал вдвое больше блокбастера «Холоп» и на 70% обошёл первый «Аватар» Джеймса Кэмерона, который возглавлял российский бокс-офис целых 13 лет. Фильм про загадочного зверька давно стал лучшим по сборам и популярности в российском прокате.

Фильм может заработать и 7 млрд рублей, потому что авторы не спешат снимать его с проката. Гендиректор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин недавно заявил, что картину не будут убирать из кинотеатров до тех пор, пока «зрительский ручеёк не иссякнет». Он не уточнил, сколько недель фильм будут прокатывать, но отметил, что его скоро посмотрят более 20 млн россиян.