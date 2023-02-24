Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы «Чебурашки» перевалили за 6,5 млрд рублей

Сборы «Чебурашки» перевалили за 6,5 млрд рублей
Аудио-версия:
Комментарии

Семейная лента «Чебурашка» собрала в кинотеатрах более 6,5 млрд рублей. На достижение этого результата фильму понадобилось почти два месяца — он вышел в прокат 1 января этого года.

Сборы фильма «Чебурашка»

Фото: ЕАИС

«Чебурашка» уже заработал вдвое больше блокбастера «Холоп» и на 70% обошёл первый «Аватар» Джеймса Кэмерона, который возглавлял российский бокс-офис целых 13 лет. Фильм про загадочного зверька давно стал лучшим по сборам и популярности в российском прокате.

Фильм может заработать и 7 млрд рублей, потому что авторы не спешат снимать его с проката. Гендиректор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин недавно заявил, что картину не будут убирать из кинотеатров до тех пор, пока «зрительский ручеёк не иссякнет». Он не уточнил, сколько недель фильм будут прокатывать, но отметил, что его скоро посмотрят более 20 млн россиян.

Новость по теме
Сверхуспешного «Чебурашку» будут показывать в кинотеатрах России до последнего
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023