Холли Бейли объяснила, почему новая «Русалочка» лучше оригинального мультфильма

Новый трейлер «Русалочки», как и первый тизер, аудитория приняла крайне негативно. Исполнительница главной роли Холли Бейли заявила, что тролли-расисты её уже не волнуют. Ещё она объяснила, почему новая лента с ней в главной роли — стоящая внимания картина, которая местами даже лучше оригинального мультфильма.

По словам актрисы, новая «Русалочка» гораздо современнее. В ленте делается упор не на то, что Ариэль отказывается от всего ради принца, а на то, что она ищет и находит искреннюю свободу.

Она намного современнее. В мультфильме она отказалась от всего ради парня. Но я не думаю, что это отражает современных женщин. Сейчас эта история больше о том, что Ариэль нашла свободу для себя благодаря этому миру, которым она одержима. А принц Эрик — ​это вишенка на торте.

Холли Бейли отметила, что её героиня жаждет чего-то большего — познания. Но для него нужно учиться преодолевать страхи. В этом и будет основной посыл новой «Русалочки».

Она добавила, что съёмки были непростыми, как и подготовка. Она каждый день просыпалась в пять утра, начиная день с тренировок. Она почти не снималась под водой, вся работа происходила в студии на фоне синего экрана. При этом она прошла сложный курс по дайвингу, и в итоге влюбилась в это дело.

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Премьера новой «Русалочки» намечена на 26 мая. До российского проката лента, скорее всего, не доберётся.