Холли Бейли объяснила, почему новая «Русалочка» лучше оригинального мультфильма

Новый трейлер «Русалочки», как и первый тизер, аудитория приняла крайне негативно. Исполнительница главной роли Холли Бейли заявила, что тролли-расисты её уже не волнуют. Ещё она объяснила, почему новая лента с ней в главной роли — стоящая внимания картина, которая местами даже лучше оригинального мультфильма.
По словам актрисы, новая «Русалочка» гораздо современнее. В ленте делается упор не на то, что Ариэль отказывается от всего ради принца, а на то, что она ищет и находит искреннюю свободу.
Она намного современнее. В мультфильме она отказалась от всего ради парня. Но я не думаю, что это отражает современных женщин. Сейчас эта история больше о том, что Ариэль нашла свободу для себя благодаря этому миру, которым она одержима. А принц Эрик — это вишенка на торте.
Холли Бейли отметила, что её героиня жаждет чего-то большего — познания. Но для него нужно учиться преодолевать страхи. В этом и будет основной посыл новой «Русалочки».
Она добавила, что съёмки были непростыми, как и подготовка. Она каждый день просыпалась в пять утра, начиная день с тренировок. Она почти не снималась под водой, вся работа происходила в студии на фоне синего экрана. При этом она прошла сложный курс по дайвингу, и в итоге влюбилась в это дело.
Премьера новой «Русалочки» намечена на 26 мая. До российского проката лента, скорее всего, не доберётся.
- 24 февраля 2023
-
17:19
-
16:53
-
16:15
-
15:56
-
15:26
-
15:10
-
14:55
-
14:18
-
14:05
-
13:39
-
13:09
-
13:09
-
12:41
-
12:36
-
11:46
-
11:06
-
10:25
-
09:50
-
09:02
-
08:45
-
01:16
-
01:05
-
00:37
-
00:26
-
00:22
- 23 февраля 2023
-
23:55
-
21:53
-
21:10
-
19:56
-
19:54
-
19:30
-
19:06
-
18:32
-
18:03
-
17:32