Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Холли Бейли объяснила, почему новая «Русалочка» лучше оригинального мультфильма

Холли Бейли объяснила, почему новая «Русалочка» лучше оригинального мультфильма
Аудио-версия:
Комментарии

Новый трейлер «Русалочки», как и первый тизер, аудитория приняла крайне негативно. Исполнительница главной роли Холли Бейли заявила, что тролли-расисты её уже не волнуют. Ещё она объяснила, почему новая лента с ней в главной роли — стоящая внимания картина, которая местами даже лучше оригинального мультфильма.

Новость по теме
«Ариэль умерла». Новый тизер ремейка «Русалочки» с темнокожей актрисой не понравился людям

По словам актрисы, новая «Русалочка» гораздо современнее. В ленте делается упор не на то, что Ариэль отказывается от всего ради принца, а на то, что она ищет и находит искреннюю свободу.

Она намного современнее. В мультфильме она отказалась от всего ради парня. Но я не думаю, что это отражает современных женщин. Сейчас эта история больше о том, что Ариэль нашла свободу для себя благодаря этому миру, которым она одержима. А принц Эрик — ​это вишенка на торте.

Холли Бейли отметила, что её героиня жаждет чего-то большего — познания. Но для него нужно учиться преодолевать страхи. В этом и будет основной посыл новой «Русалочки».

Она добавила, что съёмки были непростыми, как и подготовка. Она каждый день просыпалась в пять утра, начиная день с тренировок. Она почти не снималась под водой, вся работа происходила в студии на фоне синего экрана. При этом она прошла сложный курс по дайвингу, и в итоге влюбилась в это дело.

Новость по теме
В новом тизере ремейка «Русалочки» показали принца Эрика и Урсулу

Премьера новой «Русалочки» намечена на 26 мая. До российского проката лента, скорее всего, не доберётся.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023