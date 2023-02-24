Уже сидящего в тюрьме Харви Вайнштейна осудили ещё на 16 лет

Суд Лос-Анджелеса приговорил кинопродюсера Харви Вайнштейна ещё к 16 годам заключения по делу об изнасиловании русской модели. Продюсер совершил это преступление в 2013 году. Напомним: Вайнштейн уже отбывает 23-летний срок за похожее преступление. С учётом уже проведённых в тюрьме трёх лет, ему осталось отсидеть 36 лет.

Когда ему выдвинули новые обвинения, 70-летний продюсер отрицал свою вину. Он заявлял, что не знаком с обвиняющей его женщиной. Она — уроженка России, в суде она фигурировала как «Джейн Доу номер один» — её личность не раскрывалась.

Его обвиняли в насильственных действиях по отношению сразу к нескольким женщинам. Но вину в этих преступлениях обвинительной стороне доказать не удалось.

Напомним: Харви Вайнштейн был одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда. Он один из основателей компании Miramax, которая в своё время сотрудничала с Квентином Тарантино и другими знаменитыми кинодельцами.