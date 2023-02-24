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Первые владельцы PlayStation VR2 столкнулись с неисправными контроллерами

Первые владельцы PlayStation VR2 столкнулись с неисправными контроллерами
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Сразу несколько пользователей Reddit пожаловались на неисправные контроллеры Sense, которые прилагаются к новой игровой гарнитуре PlayStation VR2.

Сообщается, что контроллеры Sense в некоторых не VR-играх и меню PS5 работают исправно, но во многих не реагирует ряд кнопок. Пользователи отмечают, что чаще всего не работают кнопки «X» и «R2» на правом Sense. При этом ряд геймеров уверяет, что не работает левый.

Как решить проблему с неработающими контроллерами PS VR2

Игроки уверяют, что для исправления проблемы нужно отключить оба Sense. Потом, нажав на кнопку PS на правом контроллере, подключить к PS5 сначала его, а потом активировать и левый. Геймеры также рекомендуют просто переподключить их.

Контроллеры Sense

Контроллеры Sense

Фото: Sony

Но эти способы помогают не всем. Пользователи отмечают, что это вполне нормальная тенденция. А Sony скоро исправит проблему следующим обновлением системы.

Ряд игровых изданий обратились к Sony за комментарием проблемы, но ответ журналисты пока не получили. Пользователи писали в службу поддержки компании, в ответе менеджеры отметили, что в курсе проблемы, но с ответом они вернутся позже.

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