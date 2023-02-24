Джеймс Кэмерон: сериалы не готовы к «Аватару». Это слишком дорого

Джеймс Кэмерон не готов выпускать сериальные спин-оффы эпоса «Аватар». По его словам, перенести мир Пандоры на маленькие экраны — пока слишком дорогое «удовольствие». Потому что современные технологии, которые используются в его фильмах, слишком дорогие.

Джеймс настолько перфекционист, что он не готов создать сериал по «Аватару», где спецэффекты использовались бы только в крайних и уместных случаях. Режиссёр заявил, что сейчас экономически невыгодно показывать героев его эпоса на малых экранах. Он добавил, что со временем стоимость визуальных эффектов будет снижаться — по мере того, как создатели фильмов внедряют в работу технологии машинного обучения.

Спросите меня ещё раз через пять лет — к тому времени визуальные эффекты, скорее всего, претерпят ещё одну революцию. Она мало чем будет отличаться от прошлой, которая случилась после дебютного «Аватара», или от той, которую мы сейчас переживаем, видя яркие блокбастеры Marvel.

По итогам прошлого уикенда «Аватар: Путь воды» дошёл до отметки в $ 2,2433 млрд и всё-таки превзошёл результаты «Титаника». Теперь новинка Джеймса Кэмерона уверенно занимает третью строчку в списке самых кассовых фильмов всех времён, уступая лишь «Мстителям: Финал» и «Аватару».