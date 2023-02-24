Элизабет Олсен намекнула на возвращение Алой Ведьмы в киновселенную Marvel

Звезда сериала «Ванда/Вижн» Элизабет Олсен на Comfest Con 2023 намекнула на возвращение Алой Ведьмы в киновселенную Marvel.

Один из её фанатов спросил, чего бы она хотела от ещё одного появления Алой Ведьмы, если это вдруг в итоге произойдёт. Олсен ответила, что не имеет права раскрывать свои «хотелки», потому что Кевин Файги и его коллеги внимательно прислушиваются к предложениям актёров.

Это значит, что шанс на возвращение её обаятельной героини всё же есть, учитывая любовь фанатов и нежелание актрисы рассказывать о своих желаниях, касающихся Алой Ведьмы.

Честно говоря, если бы я сказала вам, чего именно хочу, я бы что-то точно испортила. Потому что Кевин Файги нередко спрашивает нас, что мы хотим сделать со своими персонажами. А потом он это делает. Так что, я думаю, что я… Я не знаю, могу ли я поделиться. Я просто хочу вернуться.

Внимание! Ниже по тексту содержатся незначительные спойлеры, которые касаются киновселенной Marvel и Алой Ведьмы.

Напомним: Алая Ведьма погибла в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Но многие фанаты надеются и верят, что героиня вернётся в новой фазе киновселенной Marvel.