Для фильма «Мстители: Династия Канга» уже пишут сценарий

Сценарист «Человека-муравья и Осы: Квантомания» и «Рика и Морти» Джефф Лавнесс уже проектирует сюжет для грядущего масштабного приключения «Мстители: Династия Канга». Ещё он консультируется с Джонатаном Мейджорсом, который играет Канга — главного антагониста пятой фазы киновселенной Marvel. Джефф хочет узнать, как актёр видит этого харизматичного злодея.

Лавнесс добавил, что у него уже есть план сценария и общая история. Но его цель сейчас состоит в том, чтобы показать истинную многогранность и страстную натуру Джонатана Мейджорса.

О «Мстителях: Династия Канга» я не могу сказать слишком много. Отмечу, что я доволен тем, что у нас есть.

Глава киновселенной Marvel Кевин Файги заявил, что Канг Завоеватель, которого играет Джонатан Мейджорс, станет одной из самых серьёзных угроз в пятой фазе. Она уже запустилась не совсем удачной картиной «Человек-муравей и Оса: Квантомания».

«Мстители: Династия Канга» должен выйти в прокат в мае 2025 года. Постановку картины доверили Дестину Дэниел Креттону, который ранее срежиссировал «Шан-Чи и легенда десяти колец».