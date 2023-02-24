Дерзкий пацан и Пикачу в фуражке — представлены новые герои аниме «Покемон»

The Pokemon Company презентовала главных героев продолжения аниме-сериала «Покемон». Напомним: в ноябре прошлого года Эш Кетчум наконец стал лучшим тренером в мире этого шоу. Поэтому спустя более чем 25 лет настало время для новых протагонистов.

В продолжении главными героями станут тренер Фриде и его основной покемон — Капитан Пикачу.

Новые герои аниме-сериала «Покемон»

Фридн

Фото: The Pokemon Company

Капитан Пикачу

Фото: The Pokemon Company

По словам авторов, Пикачу останется главным символом всей франшизы. Само аниме должно начать выходить в этом году — точную дату озвучат позже. В нём будут и другие хорошо знакомые фанатам покемоны и различные персонажи.

В ноябре прошлого года вышла пара игр Pokémon Scarlet & Violet. В первые три дня с момента премьеры приключение разошлось тиражом более чем в 10 млн копий.