Дерзкий пацан и Пикачу в фуражке — представлены новые герои аниме «Покемон»

The Pokemon Company презентовала главных героев продолжения аниме-сериала «Покемон». Напомним: в ноябре прошлого года Эш Кетчум наконец стал лучшим тренером в мире этого шоу. Поэтому спустя более чем 25 лет настало время для новых протагонистов.
В продолжении главными героями станут тренер Фриде и его основной покемон — Капитан Пикачу.
Новые герои аниме-сериала «Покемон»
Фридн
Фото: The Pokemon Company
Капитан Пикачу
Фото: The Pokemon Company
По словам авторов, Пикачу останется главным символом всей франшизы. Само аниме должно начать выходить в этом году — точную дату озвучат позже. В нём будут и другие хорошо знакомые фанатам покемоны и различные персонажи.
В ноябре прошлого года вышла пара игр Pokémon Scarlet & Violet. В первые три дня с момента премьеры приключение разошлось тиражом более чем в 10 млн копий.
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