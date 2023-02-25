YouTube начал тестировать качество «1080p Premium»

YouTube запустил тестирование качества «1080p Premium» для обладателей премиум-аккаунтов. Этот формат подразумевает повышенный битрейт во время просмотра видео. В тестировании участвует лишь часть премиум-подписчиков.

Представитель YouTube Пол Пеннингтон заявил, что компания не планирует убирать стандартное разрешение 1080p.

«1080p Premium» — это версия 1080p с улучшенным битрейтом, которая предоставляет больше информации на пиксель, что обеспечивает более высокое качество изображения.

Фото: YouTube

Эксперты сравнили битрейт стандартного разрешения 1080p и Premium. В первом битрейт достигает 8 Мбит/с, а во втором — 13 Мбит/с.

На прошлой неделе генеральный директор YouTube Сьюзен Воджицки заявила об уходе со своего поста. Она занимала его девять лет, а в Google проработала более 25 лет. Топ-менеджер решила приостановить карьеру, чтобы уделять больше времени семье, заботе о здоровье и личным проектам.