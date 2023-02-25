Рэй Лиотта получил посмертную звезду на голливудской «Аллее славы»

Знаменитый актёр Рэй Лиотта скончался в мае прошлого года. А вчера он получил посмертную звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Почётную табличку, которая прилагается к открытию звезды, вручили дочери артиста Карсен Лиотте.

Я очень тронута тем, что принимаю эту честь от имени папы. Я невероятно горжусь им. Он был уникальным актёром и самым лучшим другом, братом и отцом, которого только можно было пожелать.

Рэй Лиотта получил наибольшую известность благодаря кинематографу. Он снялся в фильме «Славные парни» Мартина Скорсезе, а также сыграл в лентах «Револьвер» (2005) и «Козырные тузы» (2006). В общей сложности Лиотта снялся более чем в 50 лентах. Геймерам он знаком в первую очередь как голос Томми Версетти из GTA: Vice City.

Рэй Лиотта умер в возрасте 67 лет во время съёмок ленты «Опасные воды». В прошлом году Мартин Скорсезе заявил, что ему было очень приятно работать с Рэем.