Гай Ричи: выход «Шерлока Холмса 3» зависит от Роберт Дауни-младшего

Выход «Шерлока Холмса 3» от Гая Ричи полностью зависит от исполнителя главной роли Роберта Дауни-младшего. Об этом постановщик рассказал изданию Collider. Ричи отметил, что Роберт не только хотел бы взять ответственность как актёр, он бы занялся и сценарием.

Честно говоря, я оставил бы это Роберту Дауни-младшему. Роберт хотел быть ответственным за проект. Мяч на его стороне, так что он отвечает за сценарий и за весь проект в целом.

Первый «Шерлок Холмс» Гая Ричи вышел в 2009 году, а премьера сиквела состоялась в 2011-м. Оба фильма аудитория приняла тепло. Слухи о триквеле периодически всплывают в сети, но официальных анонсов пока не было.

В начале февраля «Кинопоиск» опубликовал дублированный трейлер фильма «Переводчик» с Джейком Джилленхоллом ( «Пленницы», «Зодиак») в главной роли. В боевике также снялись Александр Людвиг («Викинги»), Энтони Старр («Пацаны») и Эмили Бичем («1899»). Ленту поставил и спродюсировал Гай Ричи («Большой куш», «Джентльмены»).