Из-за Росомахи Хью Джекман повредил голос

Хью Джекман играл сурового Росомаху очень много лет, скоро он вернётся к этому знаменитому образу в «Дэдпуле 3». Актёр недавно признался, что супергерой повлиял на его голос, которым он часто «орудует» на бродвейских мюзиклах.

По словам Джекмана, его фальцет уже не такой сильный из-за того, что он много рычал и кричал будучи в образе Росомахи. Персонаж Хью отличается скверным характером, эмоциональностью и импульсивностью, которая проявляется и через голос.

Я немного испортил свой голос Росомахой. Мой фальцет не такой сильный, как раньше, и это я напрямую связываю с некоторыми рычаниями и криками… Мой учитель вокала в театральной школе пришёл бы в ужас от некоторых вещей, которые я делал в роли Росомахи.

Джекман добавил, что он изучал техники голоса, которые помогают его сохранить. Но в случае с Росомахой они не очень помогли. При этом актёр сейчас не только приводит в форму тело для съёмок в «Дэдпуле 3». Он также занимается и вокальной подготовкой.

Режиссёром «Дэдпула 3» выступит Шон Леви. Кто ещё сыграет в ленте, помимо Джекмана и Райана Рейнольдса, неизвестно. Фильм выйдет в прокат 8 ноября 2024 года.