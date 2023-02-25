Майкла Мэндо скандально уволили из дорогого сериала Ридли Скотта
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Авторы одного из самых дорогих шоу Apple — криминального сериала Sinking Spring — уволили исполнителя одной из главных ролей Майкла Мэндо («Лучше звоните Солу»). По данным The Hollywood Reporter, Мэндо жёстко поссорился с одним из коллег. Конфликт попытались уладить продюсеры, но у них ничего не вышло.
Мэндо уже нашли замену — теперь его героя играет Вагнер Моура, который запомнился зрителю по роли Пабло Эскобара в первых сезонах сериала «Нарко».
Sinking Spring («Синкин-Спринг») расскажет историю двух друзей, которые пытаются ограбить загородный дом, представившись агентами отдела по борьбе с наркотиками. Во время совершения преступления герои выясняют, что они встали на пути у крупного преступного синдиката.
Помимо роли в «Лучше звоните Солу», Майкл Мэндо известен по образу безумного Вааса Монтенегро в игровом цикле Far Cry.
По данным инсайдеров, только на первую серию Sinking Spring продюсеры Apple потратили $ 50 млн — это огромные деньги даже в рамках индустрии.
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