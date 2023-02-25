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Звезда «Парков и зон отдыха» сыграет в финале «Академии Амбрелла»

Звезда сериала «Парки и зоны отдыха» Ник Офферман и его жена Меган Маллалли («Горе-творец») сыграют профессоров колледжа в финальном сезоне сериала «Академия Амбрелла». Вместе с ними в финале отметится и актёр Дэвид Кросс («Американская семейка»).

Семья «Академии Амбрелла» расширяется: поприветствуйте Ника Оффермана, Меган Маллалли и Дэвида Кросса в актёрском составе последнего сезона!

Фото: Twitter

Съёмки финального сезона стартуют в ближайшие несколько недель. Напомним — сюжет «Академии» крутится вокруг расформированной команды супергероев, которая воссоединяется после смерти своего отца. Решая внутренние и семейные проблемы, они спасают мир от различных угроз.

В четвёртом сезоне к своим ролям вернутся Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Роберт Шиэн, Дэвид Кастанеда, Эйдан Галлахер и многие другие.

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Премьера финала состоится на Netflix в 2024 году.