Эрен, Леви и титаны: вышел новый трейлер финала 4-го сезона «Атаки титанов»

Авторы сверхпопулярного аниме «Атака титанов» выпустили небольшой трейлер грядущего спецэпизода финала четвёртого сезона. В нём кратко напомнили о последних событиях в сериале, показали главных героев и подогрели интерес к будущей премьере.
Видео доступно на YouTube-канале Anime PONY CANYON. Права на видео принадлежат Crunchyroll
Первый спецэпизод финала «Атаки титанов» выйдет 3 марта. Это будет большая часовая серия, после чего тайтл вновь уйдёт на перерыв. И уже в конце года создатели выпустят ещё один часовой эпизод, который завершит грандиозную эпопею.
Сюжет постапокалиптического аниме-сериала «Атака титанов» рассказывает о борьбе человечества с плотоядными титанами. Люди построили форпосты за укреплёнными стенами, чтобы избежать уничтожения. Главные герои в рядах освободительной армии участвуют в новом этапе противостояния с великанами.
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