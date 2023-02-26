Анонсированы два новых персонажа Genshin Impact — Бай Джу и Кавех

Студия HoYoverse в своих социальных сетях официально представила двух новых играбельных персонажей для Genshin Impact.
Первым стал владелец хижины Бубу и целитель Бай Чжу, которого игроки уже могли видеть в некоторых сюжетных квестах. Ожидается, что он будет владеть стихией дендро (природа), редкость героя — пять звёзд.
Фото: HoYoverse
Вместе с лекарем из Ли Юэ был анонсировал Кавех — друг и сосед Аль-Хайтама, которого мы также могли видеть ранее как второстепенного персонажа. В бою он также будет использовать силу дендро.
Фото: HoYoverse
Вероятнее всего, оба персонажа будут добавлены в Genshin Impact вместе с обновлением 3.6 — его выход намечен на середину апреля. Однако некоторые инсайдеры уверяют, что разработчики не будут выпускать двух мужских персонажей подряд.
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