Начало финала «Атаки титанов» выйдет на «Кинопоиске» в день мировой премьеры

Премьера дебютной серии первой части финала аниме-сериала «Атака титанов» состоится на «Кинопоиске» 3 марта. В этот же день её покажут и в остальном мире. Об этом онлайн-кинотеатр сообщил в своём «Телеграмме».

Финальная глава «Атаки титанов» продолжается! 3 марта на Кинопоиске станет доступен новый эпизод четвертого сезона культового аниме о борьбе человечества с исполинскими титанами.

Первая половина финала будет длиться час. После чего тайтл вновь уйдёт на перерыв. И уже в конце года создатели выпустят ещё один часовой эпизод, который завершит грандиозную эпопею.

«Атака титанов» доступна на «Кинопоиске» с 2021 года. В библиотеке сервиса есть все ранее вышедшие серии и сезоны.

Сюжет постапокалиптического аниме-сериала «Атака титанов» рассказывает о борьбе человечества с плотоядными титанами. Люди построили форпосты за укреплёнными стенами, чтобы избежать уничтожения. Главные герои в рядах освободительной армии участвуют в новом этапе противостояния с великанами.