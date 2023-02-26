Warner Bros. Discovery и Paramount судятся из-за скандального «Южного парка»

Warner Bros. Discovery подала в суд на Paramount за несоблюдение контракта стоимостью $ 500 млн. По соглашению Paramount обязана была выпустить минимум три полноценных сезона мультсериала «Южный парк» на HBO Max.
В онлайн-кинотеатре HBO вышло всего две серии из 24 сезона и шесть эпизодов из 25-го. Полнометражные специальные выпуски Post Covid и Streaming Wars до HBO Max тоже не добрались. Они доступны только в сервисе Paramount+, потому что они входят в эксклюзивную сделку между авторами «Южного парка» и Paramount.
Руководство Warner Bros. Discovery заявило, что Paramount осознанно искажала факты и неоднократно нарушала условия контракта. А Post Covid и Streaming Wars обвиняемая сторона называет не новыми сериями, а эксклюзивными выпусками.
Warner Bros. Discovery считает, что переплатила за сделку с Paramount. Компания заявила, что новые серии и спецвыпуски ценнее старых. Зная это, Paramount не предоставила ей специальные выпуски Post Covid и Streaming Wars.
Боссы Paramount уверены, что соблюдают все условия договора. А WBD они обвиняют в том, что компания так и не отчислила средства за серии «Южного парка», которые транслируются на HBO Max.
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