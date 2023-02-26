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США запретили ввоз в Россию смартфонов дороже $ 300

США запретили ввоз в Россию смартфонов дороже $ 300
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Соединенные Штаты Америки в рамках нового пакета санкций запретили поставки в Россию смартфонов дороже $ 300. Под ограничения попала и другая бытовая техника — различная электроника и звуковое оборудование. Всего перечень «предметов роскоши» расширили на 276 пунктов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на уведомление, размещенное в Федеральном реестре.

Под запрет попали смартфоны, оптовая цена на которые в США составляет свыше $ 300 за единицу товара, а также фены для волос, микроволновки, электрические кофемашины и тостеры, виниловые проигрыватели, педали эффектов для музыкальных инструментов любой стоимости, электронные весы стоимостью с выше $ 100, холодильники дороже $ 750 и другие товары.

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