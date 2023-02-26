Лучшая версия на ПК: эксперты протестировали Atomic Heart

Специалист Digital Foundry провёл подробный анализ технического состояния Atomic Heart на ПК, PS5 и Xbox Series. По словам обозревателя Оливера Маккензи, ретрофутуристический боевик отлично оптимизирован и поражает детализацией и дальностью прорисовки.

При этом, по словам эксперта, в игре не всегда корректны отражения и освещение, а в некоторых сценах нет теней там, где они должны быть. В недостатки он также записал отсутствие трассировки лучей.

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На Xbox Series X и PS5 игра выдаёт динамическое разрешение 4K. Xbox Series S тянет боевик в стабильном 1080p — на младшей консоли Xbox текущего поколения также отмечается более низкая детализация и менее качественные тени.

Фото: Digital Foundry

На PS5 игра идёт в стабильных 60 FPS — небольшие и почти незаметные просадки бывают в очень редких случаях. На Xbox Series X просадки FPS происходят чаще, но на общее впечатление от игры они не влияют. А вот на Series S частота кадров проседает нередко, и это хорошо видно невооружённым глазом. На консолях бывают баги — трава и другая растительность иногда пропадают. Изредка исчезает меню.

Технический анализ Atomic Heart на ПК, Xbox Series и PS5

Видео доступно на YouTube-канале Digital Foundry. Права на видео принадлежат Mundfish.

Маккензи назвал лучшей версию для ПК. Он тестировал экшен на машине с Intel Core i7-13700K и GeForce RTX 4090. По его словам, на ПК идеальная детализация, отличное освещение, тени и отражения.