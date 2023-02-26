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HBO убрала досадные ляпы из шестой серии The Last of Us

HBO убрала досадные ляпы из шестой серии The Last of Us
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HBO исправила два киноляпа в шестом эпизоде сериала The Last of Us. Официально авторы об исправлениях не объявили. При этом они не смогли убрать ляп со статистом, который копает дрова.

В эпизоде с мостом на общем плане были видны члены съёмочной группы с оборудованием. Теперь на кадре их нет.

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Общий план сцены с мостом из шестой серии The Last of Us

До исправления ляпа

Фото: HBO

После исправления ляпа

Фото: HBO

В сцене с лошадью специалисты убрали пальцы дрессировщика.

Сцены с лошадью из шестой серии The Last of Us

До исправления ляпа

Фото: HBO

После исправления ляпа

Фото: HBO

В шестом эпизоде авторы решили оставить забавный ляп — мужчину, который копает дрова лопатой. Видимо, исправить этот отрывок пока технически сложно.

Сцена из шестой серии The Last of Us, в которой статист копает дрова лопатой

Седьмой эпизод сериала The Last of Us выйдет 27 февраля. После этого до финала сезона останется всего две серии: последняя выйдет 13 марта. После этого создатели шоу займутся разработкой продолжения, которое будет опираться на сюжет The Last of Us Part 2.

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