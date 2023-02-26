HBO убрала досадные ляпы из шестой серии The Last of Us

HBO исправила два киноляпа в шестом эпизоде сериала The Last of Us. Официально авторы об исправлениях не объявили. При этом они не смогли убрать ляп со статистом, который копает дрова.
В эпизоде с мостом на общем плане были видны члены съёмочной группы с оборудованием. Теперь на кадре их нет.
Общий план сцены с мостом из шестой серии The Last of Us
До исправления ляпа
Фото: HBO
После исправления ляпа
Фото: HBO
В сцене с лошадью специалисты убрали пальцы дрессировщика.
Сцены с лошадью из шестой серии The Last of Us
До исправления ляпа
Фото: HBO
После исправления ляпа
Фото: HBO
В шестом эпизоде авторы решили оставить забавный ляп — мужчину, который копает дрова лопатой. Видимо, исправить этот отрывок пока технически сложно.
Сцена из шестой серии The Last of Us, в которой статист копает дрова лопатой
Седьмой эпизод сериала The Last of Us выйдет 27 февраля. После этого до финала сезона останется всего две серии: последняя выйдет 13 марта. После этого создатели шоу займутся разработкой продолжения, которое будет опираться на сюжет The Last of Us Part 2.
- 26 февраля 2023
-
16:53
-
16:12
-
15:45
-
15:02
-
14:32
-
13:56
-
13:26
-
12:53
-
12:23
-
11:00
-
10:28
- 25 февраля 2023
-
18:24
-
17:56
-
17:04
-
16:34
-
16:02
-
15:31
-
15:03
-
14:37
-
14:14
-
13:46
-
13:18
-
13:02
-
12:32
-
11:00
- 24 февраля 2023
-
22:57
-
22:44
-
21:59
-
21:31
-
20:54
-
20:17
-
19:43
-
19:06
-
18:40
-
18:06