Для Atomic Heart вышли моды с самыми важными функциями
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Энтузиасты уже создали для ретрофутуристического приключения Atomic Heart несколько полезных модов. Один из них позволяет настраивать угол обзора. Напомним: недавно Mindfish пообещала добавить эту функцию в ближайшем обновлении. Ещё один мод активирует технологию сглаживания DLSS 3.1.
Новость по темеВ Atomic Heart добавят настройки поля зрения и размера субтитров
Третий вышедший мод добавляет в Atomic Heart режим ходьбы, улучшает анимацию в сюжетных сценах и тоже позволяет настроить поле зрения.
Atomic Heart вышла 21 февраля и моментально показала бодрый старт в Steam, несмотря на неудачное время выхода; после обеда игроки вновь активно приступили к началу или продолжению своего прохождения. Пиковый онлайн в день релиза превысил 31 тыс. человек — это больше результатов Dead Space.
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