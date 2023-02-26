Для Atomic Heart вышли моды с самыми важными функциями

Энтузиасты уже создали для ретрофутуристического приключения Atomic Heart несколько полезных модов. Один из них позволяет настраивать угол обзора. Напомним: недавно Mindfish пообещала добавить эту функцию в ближайшем обновлении. Ещё один мод активирует технологию сглаживания DLSS 3.1.

Новость по теме В Atomic Heart добавят настройки поля зрения и размера субтитров

Третий вышедший мод добавляет в Atomic Heart режим ходьбы, улучшает анимацию в сюжетных сценах и тоже позволяет настроить поле зрения.

Atomic Heart вышла 21 февраля и моментально показала бодрый старт в Steam, несмотря на неудачное время выхода; после обеда игроки вновь активно приступили к началу или продолжению своего прохождения. Пиковый онлайн в день релиза превысил 31 тыс. человек — это больше результатов Dead Space.