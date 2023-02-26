Blizzard: мы улучшили баланс и подбор игроков в Overwatch 2

Геймдиректор Overwatch 2 Аарон Келлер и его коллеги улучшили в шутере баланс и подбор матчей. Об этом Аарон рассказал в своём обращении на официальном сайте игры.
Аарон добавил, что теперь практически все игровые классы полезны, даже если игрок имеет не так много опыта. Он добавил, что теперь каждый танк жизнеспособен, а самым популярным бойцом стал «ковбой» Коул Кэссиди, который раньше носил имя Джесси Маккри.
По словам Келлера, теперь система подбора матчей работает как надо, а бой теперь начинается гораздо быстрее, чем раньше. Разработчик отметил, что команда не решила всех проблем — нерейтинговые бои между игроками с большой разницей в уровне всё ещё неисправны. Авторы обещают исправить оставшиеся недоработки в межсезонном апдейте.
Overwatch 2 — бесплатный соревновательный шутер, доступный на всех актуальных платформах.
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