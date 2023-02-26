Сборы «Человека-муравья 3» обвалились на 69% — это худший результат в истории Marvel

Сборы блокбастера «Человек-муравей и Оса: Квантомания» во второй уикенд просели на 69,7%, составив $ 32,2 млн.

Фильм показал худший результат второго уикенда среди всех лент киновселенной Marvel, а также среди других супергеройских картин. Касса «Бэтмена против Супермена: На заре справедливости» от DC во вторые выходные просела на 69,1%. Среди фильмов Marvel самое большое падение ранее продемонстрировал «Тор: Любовь и гром» — сборы упали на 67,7%.

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Но ситуация у третьего «Человека-муравья» может выправиться. Напомним: сборы успешного «Человека-паука: Нет пути домой» во втором уикенде упали на 68%. А у ленты «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», касса которой в итоге превысила $ 950 млн, на второй неделе сборы просели на 67%.

На момент написания этой новости общая касса фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания» составляет $ 363 млн.