Сборы «Человека-муравья 3» обвалились на 69% — это худший результат в истории Marvel
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Сборы блокбастера «Человек-муравей и Оса: Квантомания» во второй уикенд просели на 69,7%, составив $ 32,2 млн.
Фильм показал худший результат второго уикенда среди всех лент киновселенной Marvel, а также среди других супергеройских картин. Касса «Бэтмена против Супермена: На заре справедливости» от DC во вторые выходные просела на 69,1%. Среди фильмов Marvel самое большое падение ранее продемонстрировал «Тор: Любовь и гром» — сборы упали на 67,7%.
Но ситуация у третьего «Человека-муравья» может выправиться. Напомним: сборы успешного «Человека-паука: Нет пути домой» во втором уикенде упали на 68%. А у ленты «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», касса которой в итоге превысила $ 950 млн, на второй неделе сборы просели на 67%.
На момент написания этой новости общая касса фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания» составляет $ 363 млн.
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