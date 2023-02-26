Российская Team Spirit вышла в верхнюю сетку плей-офф Lima Major 2023 по Dota 2
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В столице Перу завершились все матчи подгруппы А в рамках Lima Major 2023 по Dota 2, первого мэйджор-турнира нового сезона.
По итогам кругового турнира в верхнюю сетку плей-офф отправятся четыре команды: европейская Gaimin Gladiators, российская Team Spirit, Evil Geniuses из Перу и азиатская Talon. PSG.LGD и Tundra Esports начнут этап на вылет с нижней сетки.
Участие в турнире завершили TSM, Execration и Knights.
Фото: Liquipedia
В данный момент проходит последний тур группы B. За последний слот в плей-офф российский состав HellRaisers поборется с победителем второй карты между BetBoom Team и Geek Slate.
The Lima Major 2023 по Dota 2 проходит с 22 февраля по 5 марта. Команды разыграют $ 500 тыс. и 1900 рейтинговых очков Dota Pro Circuit.
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