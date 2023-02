Вышел седьмой эпизод сериала The Last of Us

На HBO Max вышла седьмая серия сериала The Last of Us. Эпизод доступен для просмотра с субтитрами на русском языке, однако в России сервис не работает.

Весь седьмой эпизод посвящён прошлой жизни Элли. В серии рассказали, как девочка жила до встречи с Джоэлом и как она познакомилась с Райли — близкой подругой. Об этой части жизни Элли рассказывалось в дополнении Left Behind для игры The Last of Us.

Ещё HBO выложила ролик о создании эпизода, в котором актёры и создатели поделились занятными деталями серии.

Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO.

Восьмая серия выйдет ровно через неделю — 6 марта. После этого останутся девятый и 10-й эпизоды — на этом первый сезон завершится.