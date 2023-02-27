Вышел седьмой эпизод сериала The Last of Us
Поделиться
На HBO Max вышла седьмая серия сериала The Last of Us. Эпизод доступен для просмотра с субтитрами на русском языке, однако в России сервис не работает.
Весь седьмой эпизод посвящён прошлой жизни Элли. В серии рассказали, как девочка жила до встречи с Джоэлом и как она познакомилась с Райли — близкой подругой. Об этой части жизни Элли рассказывалось в дополнении Left Behind для игры The Last of Us.
Ещё HBO выложила ролик о создании эпизода, в котором актёры и создатели поделились занятными деталями серии.
Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO.
Восьмая серия выйдет ровно через неделю — 6 марта. После этого останутся девятый и 10-й эпизоды — на этом первый сезон завершится.
Комментарии
- 27 февраля 2023
-
09:40
-
09:28
-
08:39
- 26 февраля 2023
-
22:55
-
22:09
-
22:05
-
20:18
-
20:01
-
19:28
-
18:41
-
18:09
-
17:34
-
16:53
-
16:12
-
15:45
-
15:02
-
14:32
-
13:56
-
13:26
-
12:53
-
12:23
-
11:00
-
10:28
- 25 февраля 2023
-
18:24
-
17:56
-
17:04
-
16:34
-
16:02
-
15:31
-
15:03
-
14:37
-
14:14
-
13:46
-
13:18
-
13:02
Партнерский контент