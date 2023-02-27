Фото: жуткие скульптуры животных из реальных городов России в Atomic Heart
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Авторы Atomic Heart действительно постарались и добавили в игру различные пасхалки на элементы советской и российской культуры. Одним из таких элементов стали жуткие скульптуры животных, копии которых существуют в городах России.
На находки обратило внимание сообщество «Мир PlayStation» в «Телеграм». Примечательно, что разработчики шутера очень детально воссоздали скульптуры и перенесли их в игру — получилось жутко, но в какой-то степени и забавно.
Atomic Heart — шутер от первого лица, разворачивающийся в альтернативной версии СССР. Главному герою Сергею нужно остановить нашествие роботов и спасти страну.
Atomic Heart получила в основном положительные отзывы от аудитории и критиков. Игра вышла на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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