HBO показала трейлер восьмого эпизода сериала The Last of Us

В честь выхода новой серии шоу The Last of Us появился трейлер следующего эпизода сериала. HBO на своём канале выложила ролик, посвящённый восьмой серии.

Эпизод будет посвящён спасению Джоэла. После полученного ранения главный герой потеряет сознание, а Элли будет искать для него лекарства. В какой-то момент девочка попадёт в группу к каннибалам под предводительством Дэвида. А ещё в серии появится Трой Бейкер — он сыграет помощника Дэвида.

Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO.

Сериал The Last of Us можно посмотреть на HBO Max с субтитрами на русском языке, но в России сервис не работает. Восьмая серия выйдет 6 марта, а после этого останется дождаться выхода девятого и 10-го эпизодов.