Вышел небольшой мультфильм в стиле аниме, созданный с помощью нейросетей

На канале Corridor вышло впечатляющее видео. Команда создала небольшой мультфильм, который был создан благодаря усилиям реальных людей и нейросетей.

По сюжету, у двух братьев умирает отец. После этого они начинают спорить, кому достанется трон, и выясняют это при помощи игры «Камень, ножницы, бумага». В ролике нет прямых отсылок к аниме, однако стилистикой работа напоминает «Наруто». Также есть пародия на аниме JoJo’s Bizarre Adventure.

Видео доступно на YouTube-канале Corridor. Права на видео принадлежат Corridor.

А на втором канале команды, Corridor Crew, вышел ролик о создании мультфильма. Из ролика можно узнать интересные факты и увидеть работу самих членов команды — на основе их создавались образы для проекта.

Видео доступно на YouTube-канале Corridor Сrew. Права на видео принадлежат Corridor.