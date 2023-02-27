Вышел небольшой мультфильм в стиле аниме, созданный с помощью нейросетей

На канале Corridor вышло впечатляющее видео. Команда создала небольшой мультфильм, который был создан благодаря усилиям реальных людей и нейросетей.
По сюжету, у двух братьев умирает отец. После этого они начинают спорить, кому достанется трон, и выясняют это при помощи игры «Камень, ножницы, бумага». В ролике нет прямых отсылок к аниме, однако стилистикой работа напоминает «Наруто». Также есть пародия на аниме JoJo’s Bizarre Adventure.
Видео доступно на YouTube-канале Corridor. Права на видео принадлежат Corridor.
А на втором канале команды, Corridor Crew, вышел ролик о создании мультфильма. Из ролика можно узнать интересные факты и увидеть работу самих членов команды — на основе их создавались образы для проекта.
Видео доступно на YouTube-канале Corridor Сrew. Права на видео принадлежат Corridor.
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