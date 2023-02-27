Фильм «Всё везде и сразу» стал триумфатором премии Гильдии киноактёров США

Прошедшей ночью состоялась 29-я премия Гильдии киноактёров США в Лос-Анджелесе. Результатами мероприятия поделилось издание Empire.

Настоящим триумфатором премии стала лента «Всё везде и сразу» — она получила четыре награды в различных номинациях. А ещё награду забрала картина «Топ Ган: Мэверик».

Лучший актёрский состав фильма

«Всё везде и сразу»

Лучшая женская роль

Мишель Йео — «Всё везде и сразу»

Лучшая мужская роль

Брендан Фрейзер — «Кит»

Лучшая женская роль второго плана

Джейми Ли Кёртис — «Всё везде и сразу»

Лучшая мужская роль второго плана

Ке Хюи Куан — «Всё везде и сразу»

Лучшее исполнение трюков в фильме

«Топ Ган: Мэверик»

Лучший актёрский состав в драматическом сериале

«Белый лотос»

Лучший актёрский состав в комедийном сериале

«Начальная школа Эббот»

Лучшая женская роль в мини-сериале

Джессика Честейн — «Джордж и Тэмми»

Лучшая мужская роль в мини-сериале