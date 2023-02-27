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Фильм «Всё везде и сразу» стал триумфатором премии Гильдии киноактёров США

Фильм «Всё везде и сразу» стал триумфатором премии Гильдии киноактёров США
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Прошедшей ночью состоялась 29-я премия Гильдии киноактёров США в Лос-Анджелесе. Результатами мероприятия поделилось издание Empire.

Настоящим триумфатором премии стала лента «Всё везде и сразу» — она получила четыре награды в различных номинациях. А ещё награду забрала картина «Топ Ган: Мэверик».

Лучший актёрский состав фильма

  • «Всё везде и сразу»

Лучшая женская роль

  • Мишель Йео — «Всё везде и сразу»

Лучшая мужская роль

  • Брендан Фрейзер — «Кит»

Лучшая женская роль второго плана

  • Джейми Ли Кёртис — «Всё везде и сразу»

Лучшая мужская роль второго плана

  • Ке Хюи Куан — «Всё везде и сразу»

Лучшее исполнение трюков в фильме

  • «Топ Ган: Мэверик»

Лучший актёрский состав в драматическом сериале

  • «Белый лотос»

Лучший актёрский состав в комедийном сериале

  • «Начальная школа Эббот»

Лучшая женская роль в мини-сериале

  • Джессика Честейн — «Джордж и Тэмми»

Лучшая мужская роль в мини-сериале

  • Сэм Эллиотт — «1883»
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