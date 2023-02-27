Фильм «Всё везде и сразу» стал триумфатором премии Гильдии киноактёров США
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Прошедшей ночью состоялась 29-я премия Гильдии киноактёров США в Лос-Анджелесе. Результатами мероприятия поделилось издание Empire.
Настоящим триумфатором премии стала лента «Всё везде и сразу» — она получила четыре награды в различных номинациях. А ещё награду забрала картина «Топ Ган: Мэверик».
Лучший актёрский состав фильма
- «Всё везде и сразу»
Лучшая женская роль
- Мишель Йео — «Всё везде и сразу»
Лучшая мужская роль
- Брендан Фрейзер — «Кит»
Лучшая женская роль второго плана
- Джейми Ли Кёртис — «Всё везде и сразу»
Лучшая мужская роль второго плана
- Ке Хюи Куан — «Всё везде и сразу»
Лучшее исполнение трюков в фильме
- «Топ Ган: Мэверик»
Лучший актёрский состав в драматическом сериале
- «Белый лотос»
Лучший актёрский состав в комедийном сериале
- «Начальная школа Эббот»
Лучшая женская роль в мини-сериале
- Джессика Честейн — «Джордж и Тэмми»
Лучшая мужская роль в мини-сериале
- Сэм Эллиотт — «1883»
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