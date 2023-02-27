CS:GO вновь обновила рекорд по онлайну в Steam — в четвёртый раз за месяц

26 февраля Counter-Strike: Global Offensive установил новое достижение по числу игроков, которые одновременно находятся в клиенте шутера — 1 355 797 человек.
Для CS:GO это третий рекорд по онлайну в Steam с начала февраля. 11 февраля в игру зашли 1,312 млн человек, а спустя 11 дней это число увеличилось до 1,324 млн. Теперь же количество одновременно играющих возросло ещё на 31 тыс. человек.
Фото: SteamDB
При этом какой-то очевидной причины резкого роста интереса к Counter-Strike нет — Valve давно не добавляла новых карт, операций или скинов.
Сами разработчики объясняют рекорды тем, что CS:GO проста для понимания, но для освоения её в совершенстве потребуется «целая жизнь». Valve отмечает, что чем больше вкладываться в игру, тем лучше будет результат.
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