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Утекло изображение краба Себастьяна из ремейка «Русалочки»

Утекло изображение краба Себастьяна из ремейка «Русалочки»
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Аккаунт The Hollywood Handle поделился утёкшим изображением одного из важных персонажей ремейка «Русалочки» — краба Себастьяна. Его можно рассмотреть детально.

Напомним, Себастьян — краб и верный друг Ариэль. Он всегда приходил ей на помощь и во всём оказывал поддержку. Конечно, такого важного персонажа не могли не включить в проект.

Себастьян из фильма

Себастьян из фильма

Фото: Disney

Себастьян из мультфильма

Себастьян из мультфильма

«Русалочка» — ремейк мультфильма 1989 года. Роль Ариэль досталась темнокожей актрисе Холли Бэйли — из-за несоответствия канону фанаты буквально хоронят фильм ещё до его выхода, а выбор актрисы считают абсолютно ошибочным. Каждый трейлер проекта аудитория топит в дизлайках и негативных комментариях с призывом заменить Бэйли.

Премьера фильма состоится 26 мая 2023 года.

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