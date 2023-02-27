Утекло изображение краба Себастьяна из ремейка «Русалочки»

Аккаунт The Hollywood Handle поделился утёкшим изображением одного из важных персонажей ремейка «Русалочки» — краба Себастьяна. Его можно рассмотреть детально.
Напомним, Себастьян — краб и верный друг Ариэль. Он всегда приходил ей на помощь и во всём оказывал поддержку. Конечно, такого важного персонажа не могли не включить в проект.
Себастьян из фильма
Фото: Disney
Себастьян из мультфильма
«Русалочка» — ремейк мультфильма 1989 года. Роль Ариэль досталась темнокожей актрисе Холли Бэйли — из-за несоответствия канону фанаты буквально хоронят фильм ещё до его выхода, а выбор актрисы считают абсолютно ошибочным. Каждый трейлер проекта аудитория топит в дизлайках и негативных комментариях с призывом заменить Бэйли.
Премьера фильма состоится 26 мая 2023 года.
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