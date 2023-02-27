В 2022 году Россию заполонили iPhone из Индии
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По информации газеты «Ведомости», за 2022 год импорт iPhone из Индии в России вырос в два раза. С мая по декабрь 2022 года было ввезено 165 тыс. устройств. За аналогичный период 2021 года было импортировано 70 тыс. смартфонов.
Также выяснилось, что общий объём параллельного импорта iPhone в Россию в 2022 году на 15% состоял из поставленных из Индии устройств. Для сравнения: в 2021 году доля Индии в поставках продукции Apple в Россию составляла только 2,2%.
Несмотря на возросший импорт из Индии, ведущим поставщиком iPhone в Россию остаётся Китай. После того как Apple перестала поставлять свою продукцию в Россию напрямую, в стране пришлось искать другие пути получения различных товаров, в том числе и iPhone.
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