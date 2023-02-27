Зендея стала одной из самых высокооплачиваемых актрис на ТВ благодаря «Эйфории»

Как сообщает издание Puck News, Зендея подписала новый большой контракт с холдингом HBO, связанный с популярным сериалом «Эйфория». Девушка станет исполнительным продюсером шоу, а за каждый эпизод третьего сезона актриса будет получать около $ 1 млн.

Это одна из самых высоких зарплат в сериальной индустрии. Например, большая звезда Кевин Костнер получает за каждую серию «Йеллоустоуна» приблизительно $ 1,2 млн. По итогам всего сезона актёр зарабатывает $ 12 млн — это сравнимо со съёмками в блокбастере.

Настолько дорогой контракт 26-летней Зендеи неудивителен: второй сезон «Эйфории» по популярности HBO уступает разве что «Игре престолов». Так, премьеру второго сезона смотрели 19 млн человек, а средняя аудитория шоу составляет 16,3 млн человек.