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Симу Лю намекнул на скорое возвращение Шан-Чи в Marvel

Симу Лю намекнул на скорое возвращение Шан-Чи в Marvel
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Симу Лю исполнил главную роль в фильме «Шан-Чи и легенда десяти колец». Недавно актёр дал интервью изданию People и намекнул, что его персонаж появится раньше, чем многие думают.

По словам Лю, ему очень нравятся герои Marvel и актёры, которые их играют, поэтому он рад любой возможности поработать с ними.

Я большой поклонник как персонажей, так и актёров, которые их играют, поэтому любое сотрудничество — это возможность поработать всем вместе. И кто знает, может быть, возвращение произойдёт раньше, чем вы думаете.
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Шан-Чи определённо появится в пятых и шестых «Мстителях», но персонажа могут ввести и намного раньше. Правда, пока что даже примерно неизвестно, где может появиться герой.

Инсайдеры на этот счёт тоже не высказывались.

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