Леви, Райнер и другие герои — на постерах финала 4-го сезона «Атаки титанов»

Авторы популярнейшего аниме «Атака титанов» выпустили шесть постеров грядущего спецвыпуска культового аниме. На них изображены в основном второстепенные герои шоу: от Райнера Брауна до Леви Аккермана и других персонажей.

Первый спецэпизод финала «Атаки титанов» выйдет уже 3 марта в том числе и в России. Это будет большая часовая серия, после чего тайтл вновь уйдёт на перерыв. И уже в конце года создатели выпустят ещё один часовой эпизод, который завершит грандиозную эпопею.

Сюжет постапокалиптического аниме-сериала «Атака титанов» рассказывает о борьбе человечества с плотоядными титанами. Люди построили форпосты за укреплёнными стенами, чтобы избежать уничтожения. Главные герои в рядах освободительной армии участвуют в новом этапе противостояния с великанами.

Постеры

Фото: CRUNCHYROLL

Фото: CRUNCHYROLL

Фото: CRUNCHYROLL

Фото: CRUNCHYROLL

Фото: CRUNCHYROLL