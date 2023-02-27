В Valheim появится долгожданная функция по сортировке предметов

Авторы Valheim поделились новыми деталями обновления Hildir’s Quest, которое добавит в популярный выживач более удобные инструменты. Так, одним из главных нововведений станет долгожданная функция раскладывания предметов в сундуки по нажатию всего одной кнопки. Сделать это можно будет в том числе сочетанием клавиш Shift + E.

Фото: Twitter

Судя по намёкам, авторы также работают над автоматической сортировкой предметов по сундукам. Обе функции уже давно есть в играх жанра, однако до Valheim они доберутся не раньше следующего обновления.

Апдейт Hildir’s Quest должен выйти в ближайшие месяцы. Разработчики игры также трудятся над биомом Пепловые земли, расположенном на юге карты. Это будет край мертвецов с новым и очень опасным боссом.