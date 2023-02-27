В Valheim появится долгожданная функция по сортировке предметов
Поделиться
Авторы Valheim поделились новыми деталями обновления Hildir’s Quest, которое добавит в популярный выживач более удобные инструменты. Так, одним из главных нововведений станет долгожданная функция раскладывания предметов в сундуки по нажатию всего одной кнопки. Сделать это можно будет в том числе сочетанием клавиш Shift + E.
Фото: Twitter
Судя по намёкам, авторы также работают над автоматической сортировкой предметов по сундукам. Обе функции уже давно есть в играх жанра, однако до Valheim они доберутся не раньше следующего обновления.
Апдейт Hildir’s Quest должен выйти в ближайшие месяцы. Разработчики игры также трудятся над биомом Пепловые земли, расположенном на юге карты. Это будет край мертвецов с новым и очень опасным боссом.
Комментарии
- 27 февраля 2023
-
14:20
-
14:05
-
13:44
-
13:25
-
13:16
-
12:53
-
12:45
-
12:24
-
12:13
-
12:10
-
11:51
-
11:40
-
11:07
-
10:23
-
09:40
-
09:28
-
08:39
- 26 февраля 2023
-
22:55
-
22:09
-
22:05
-
20:18
-
20:01
-
19:28
-
18:41
-
18:09
-
17:34
-
16:53
-
16:12
-
15:45
-
15:02
-
14:32
-
13:56
-
13:26
-
12:53
-
12:23
Партнерский контент