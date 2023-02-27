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Atomic Heart прошли всего лишь за 7 минут

Atomic Heart прошли всего лишь за 7 минут
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В материале присутствуют спойлеры Atomic Heart.

Atomic Heart только вышла, а энтузиасты уже начали проходить игру в рекордные сроки. Российский спидраннер под ником Delise пробежал новинку всего лишь за 7 минут и 6 секунд — это рекордное время на текущий момент.

Видео доступно на YouTube-канале deLINO. Права на видео принадлежат Mundfish

В своём прохождении автор использовал всевозможные баги и глитчи: он залез под текстуры и таким образом прошёл через весь Наукоград, пропустив больше 10 часов геймплея. В конечном итоге геймер дошёл до одной из финальных сцен игры с бабой Зиной, выбрав альтернативную концовку.

Самое интересное, что если бы ролик можно было пропустить, то прохождение заняло бы не больше четырёх минут. Судя по всему, именно на это время и будут ориентироваться спидраннеры в дальнейшем.

Atomic Heart вышла 21 февраля на ПК и консолях. В России и СНГ проект стал эксклюзивом платформы VK Play.

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